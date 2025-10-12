Der Landesliga-Aufsteiger erkämpft mit einem 0:0 in Ehningen einen wichtigen Punkt. Doch in der Nachspielzeit wird es nicklig.

Schön war es nicht. Aber egal. Was zählt, ist das Ergebnis. Und dabei ist festzuhalten: Die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt haben nachgelegt. Eine Woche nach dem umjubelten Derby-3:1 gegen den TV Echterdingen bringen sie auch vom schweren Auswärtsspiel in Ehningen Zählbares mit. Endstand: 0:0. „Ein wichtiger Punkt, den wir uns etwas glücklich erkämpft haben“, sagt Sascha Krammer, Abteilungsleiter beim Aufsteiger. Getrübt wurde die Zufriedenheit allerdings durch ein Ärgernis aus der Nachspielzeit.

Am Schluss wurde es nicklig. In einem Gerangel leistete sich der gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrte Plattenhardter Abwehrchef Nemanja Markovic einen folgenschweren Ausraster. Nachdem er selbst den Ellenbogen seines Gegenspielers Gökhan Akyüz ins Gesicht bekommen hatte, trat der Routinier nach. Der Schiedsrichter zog glatt Rot. Damit wird Markovic in den nächsten Wochen gleich erneut fehlen, diesmal gesperrt. „Dämlich. So etwas sollte nicht passieren“, sagt Krammer.

Zuvor hatte gerade die Verteidigung der Gäste ganze Arbeit verrichtet, und zwar in rein sportlicher Hinsicht. Die Weilerhau-Kicker köpften, grätschten und kämpften alles weg, was auf ihr Tor zukam. Nach noch ausgeglichener erster Hälfte wurde der Druck des gegnerischen Tabellenvierten größer. Demgegenüber waren Plattenhardter Entlastungsangriffe Mangelware. Fabijan Krpan und Tobias Hornung vergaben die einzigen nennenswerten Konterchancen.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Kristijan Grbic (Nominierungen: 1). Sicherer Rückhalt auf stürmischer See. Als der Gegner die Schlagzahl erhöhte, ließ sich der Plattenhardter Torhüter davon nicht beeindrucken. Vor allem bei hohen Bällen in seinen Strafraum packte er zuverlässig zu.

TSV Ehningen: Görkem – Berberoglu, Bildl, Sautter, Körtge Corral – Nothacker (63. Grausam) – Jäger, Dannecker, Özcan (76. Dreher, 87. Zukic), Avci – Boughanmi (63. Horvat).

TSV Plattenhardt: Grbic – Eichhorn, Nemanja Markovic, Gyselincks – Pein, Göcer (70. Vöhl), Eiberger (46. Blazek), Hornung – Perhanidis (56. Sefer), Servi (46. Grun), Krpan (83. Boketsu).