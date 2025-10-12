Der Landesliga-Aufsteiger erkämpft mit einem 0:0 in Ehningen einen wichtigen Punkt. Doch in der Nachspielzeit wird es nicklig.
Schön war es nicht. Aber egal. Was zählt, ist das Ergebnis. Und dabei ist festzuhalten: Die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt haben nachgelegt. Eine Woche nach dem umjubelten Derby-3:1 gegen den TV Echterdingen bringen sie auch vom schweren Auswärtsspiel in Ehningen Zählbares mit. Endstand: 0:0. „Ein wichtiger Punkt, den wir uns etwas glücklich erkämpft haben“, sagt Sascha Krammer, Abteilungsleiter beim Aufsteiger. Getrübt wurde die Zufriedenheit allerdings durch ein Ärgernis aus der Nachspielzeit.