Der 55-Jährige hätte Landesligist TSV Heimerdingen erst im Sommer übernehmen sollen, vor dem Spiel in Satteldorf lautet sein Ziel: Das Team muss wieder frei in den Köpfen werden.
Bei einer Herzensangelegenheit sagt keiner nein. Eigentlich konnte Andreas Broß nicht anders als zusagen, als er am Sonntag gefragt wurde, ob er den TSV Heimerdinger sofort und nicht erst wie vereinbart im Sommer übernehmen könne. „Wenn der Verein sich sicher ist, dass das sinnvoll ist, dann gehe ich da natürlich mit“, beschreibt der 55-Jährige seine Zusage, die für ihn so selbstverständlich war wie Geschenke untern Weihnachtsbaum zu legen.