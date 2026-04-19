Fußball TSV Heimerdingen: Sturm-Tank Lars Ruckh brennt auf sein Comeback

Lars Ruckh hat seit über einem Jahr kein Fußball-Spiel mehr bestritten – bald will er wieder im Trikot des TSV Heimerdingen auflaufen. „Ich kann es kaum erwarten“, sagt er.
In der Vorbereitung auf die Rückrunde zog sich Lars Ruckh im Januar 2025 einen Kreuzbandriss zu und fehlte dem TSV Heimerdingen im Kampf gegen den Abstieg aus der Verbandsliga. Nun kämpft sein Team gegen den Abstieg aus der Landesliga, am Samstag (14 Uhr) geht es an der Weissacher Straße gegen den SV Kaisersbach – nun steht der 36 Jahre alte Sturm-Routinier vor der Rückkehr aufs Spielfeld.