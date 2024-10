Fußball TSV Heimerdingen: Max Stumm – Doppelpacker vom Dienst

1 Ersten Pflichtspiel für den TSV Heimerdingen, erstes Tor: Max Stumm trifft im WFV-Pokal nach drei Minuten gegen die SGS Großaspach. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Neuzugang Max Stumm kam von einem Bezirksligisten zum Fußball-Verbandsligisten TSV Heimerdingen – und setzt gegen den VfR Heilbronn sein nächstes Zeichen.











Link kopiert



Matchwinner. So nennt man die Unterschiedspieler im Teamsport, die das Ergebnis zugunsten ihrer Mannschaft in Richtung Erfolg hinbiegen. Am Sonntagabend war Max Stumm so einer für den TSV Heimerdingen. Der Neuzugang des Fußball-Verbandsligisten besorgte gegen den VfR Heilbronn erst zwei Tore selbst und steuerte schließlich zum entscheidenden 3:1 durch Max Buschermöhle die Vorlage bei.