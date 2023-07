1 Klappt es dieses Mal? Patrick Brosch sieht gute Chancen für den Aufstieg. Foto: TSV Harthausen/z

Patrick Brosch, Fußballchef des A-Kreisligisten TSV Harthausen, über die anstehende Aufstiegs­relegation und einen möglichen Bezirkswechsel seines Vereins.









Zum Meistertitel hat der Schlussspurt mit sieben Siegen in Serie nicht mehr gereicht. Jener ging an den TSV Oberboihingen, gegen den es im bedeutungslosen abschließenden Duell eine 2:7-Packung gab. Immerhin aber haben sich die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Harthausen im Bezirk Neckar/Fils die Teilnahme an der Relegation gesichert – der nächste Aufstiegsversuch nach mehreren knapp gescheiterten. In der ersten Runde geht es am Sonntag in Holzmaden (Jurastraße, 15 Uhr) gegen den 13. der Bezirksliga, den FTSV Kuchen. Warum die Filderstädter optimistisch sind, sich im Feld der vier beteiligten Teams zu behaupten und was im Fall des Scheiterns eine Option wäre, sagt der Abteilungsleiter und Co-Trainer Patrick Brosch in unserem „Mittwochswort“.