1 Vor allem dank ihm steht der TSV Harthausen im Finale der Relegation: der Torhüter Ben Brenken. Foto: Günter Bergmann

Der Filderstädter Kreisligist bleibt mit einem 7:6-Sieg in der ersten Relegationsrunde im Rennen um den Aufstieg. Zum Matchwinner wird der Torhüter. Nun gibt es jedoch ein großes Fragezeichen.









Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte nehmen die Fußballer des TSV Harthausen an Relegationsspielen zum Aufstieg in die nächsthöhere Klasse teil, zum ersten Mal haben sie dabei am Sonntag die erste Runde erfolgreich überstanden. Der Vizemeister der Kreisliga-A-Staffel 2 des Bezirk Neckar/Fils gewann in Holzmaden vor 400 Zuschauern mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksliga-Dreizehnten FTSV Kuchen.