Vielleicht hat ja der Besuch auf der großen Bühne eine zusätzliche Inspiration gebracht. Am Dienstag weilte Roko Agatic jedenfalls in Neapel. Champions League, der italienische Meister gegen Qarabag Agdam. Es war ein Ausflug unter alten Kumpels. Beim Außenseiter aus Aserbaidschan steht Fabijan Buntic unter Vertrag, der Sohn von Renato Buntic, welcher wiederum in der vergangenen Saison als Torwartcoach noch zum Trainerteam des TSV Bernhausen gehörte.

Nun, an diesem Samstag (14.30 Uhr), wird es für Agatic in seinem Trainerjob am Fleinsbach wieder ein paar Nummern kleiner – gefühlt allerdings nicht weniger wichtig. Denn in der Staffel 2 der Fußball-Landesliga kommt das mit Beste zum Schluss: Agatic und die Seinen sind am letzten kompletten Spieltag des Kalenderjahrs im Topspiel beim 1. FC Eislingen zu Gast. Der Tabellenzweite gegen den Tabellenvierten. „Wenn wir das Ding gewinnen, können wir mit lachenden Gesichtern in die Winterpause gehen und uns richtig auf die Rückrunde freuen“, sagt Agatic. Zudem vorausgesetzt, dass direkt danach auch wirklich schon Pause ist. Noch offen ist, wann das am vergangenen Wochenende witterungsbedingt ausgefallene Derby beim FV Neuhausen nachgeholt wird – ob noch in diesem Jahr (7. Dezember?) oder erst im nächsten. Eine Entscheidung darüber soll laut dem Staffelleiter Karl-Josef Deutelmoser in Absprache mit den Vereinen bis Montag fallen.

Einstweilen stehen die Bernhausener vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe. Dies wird schon allein durch die Statistik klar. Der Gegner gilt im heimischen Eichenbachstadion als Macht. Seit August 2024 hat er dort 20 von 21 Punktspielen gewonnen. Nicht nur das: In der laufenden Saison etwa kamen an besagter Stätte der amtierende Vizemeister Waldhausen (0:5) und zuletzt der Spitzenreiter Köngen (0:6) sogar regelrecht unter die Räder. „Die Tabelle lügt ja nicht. Die haben enorme Qualität“, sagt Agatic mit Blick auf den Aufsteiger, der darüber hinaus den Führenden der Torschützenliste stellt. Der Routinier Aykut Durna (31) hat bereits 16-mal eingenetzt.

Neuzugang vom Kreisliga-A-Sitzenreiter?

Mit dem gleichwohl von ihnen angepeilten Sieg würden die Filderstädter Gäste ihren Kontrahenten überholen und ihre eigenen Aufstiegsambitionen weiter unterstreichen. Schon jetzt ist die Ausbeute viel versprechend: Auf dem Konto hat die Mannschaft elf Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison. Entsprechend ist der Ehrgeiz aller Beteiligten geweckt – und inzwischen auch fix, dass der Verein in der Winterpause personell noch einmal nachlegen wird. Auf der Suche nach einer Verstärkung für die offensiven Außenbahnen sind Agatic und seine Mitstreiter fündig geworden: So soll Andreii Shamenko vom Kreisliga-A-Tabellenführer FSV Waldebene Stuttgart-Ost zu den „Veilchen“ wechseln. „Jung, sehr schnell, sehr viel Potenzial“, sagt Agatic. Was noch fehlt, ist die Einigung zwischen den beiden Clubs. Mit schließen könnte Shamenko eine Kaderlücke, die durch den Langzeitausfall der Leistungsträger Bogdan Rangelov und Henry Alber (beide Kreuzbandriss) entstanden ist.

Aktuell kommt ein weiterer Kniepatient hinzu. Auch Mikail Gümüssu fällt aus. Der Verdacht in seinem Fall: ein Knorpelschaden. „Schlimmstenfalls muss auch er operiert werden“, stöhnt Agatic. Kommt es so, wäre der nächste Spieler für mehrere Monate raus. Insofern: ganz gut, dass die Pause naht.