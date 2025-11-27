Der Filderstädter Landesligist legt wie angekündigt im Offensivbereich nach. Am Samstag in Eislingen will die Mannschaft einer beeindruckenden gegnerischen Serie trotzen.
Vielleicht hat ja der Besuch auf der großen Bühne eine zusätzliche Inspiration gebracht. Am Dienstag weilte Roko Agatic jedenfalls in Neapel. Champions League, der italienische Meister gegen Qarabag Agdam. Es war ein Ausflug unter alten Kumpels. Beim Außenseiter aus Aserbaidschan steht Fabijan Buntic unter Vertrag, der Sohn von Renato Buntic, welcher wiederum in der vergangenen Saison als Torwartcoach noch zum Trainerteam des TSV Bernhausen gehörte.