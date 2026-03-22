Trotz Zwei-Tore-Führung geht es für den Filder-Landesligisten auch gegen den TSV Ehningen schief – wonach der Spielleiter mittlerweile vor einem „unangenehmen Erwachen“ warnt.
Alle Unkenrufer hatten es ja bereits geahnt und dürften sich nun bestätigt fühlen: Ist beim Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen tatsächlich die Luft draußen? Hat das Winterpausen-Wechseltheater hinter den Kulissen dem „Veilchen-Express“ den Saft abgedreht? Fakt ist: Das 3:5 an diesem Sonntag auf eigenem Platz gegen den TSV Ehningen ist die vierte Niederlage im vierten Spiel seit dem diesjährigen Wiederbeginn. Und: Mit dem aktuellen Ergebnis haben die Filderstädter eine dicke Chance liegen gelassen.