Mit ihrem 2:1-Pflichtsieg beim Schlusslicht Sontheim bleiben die Filderstädter in der Landesliga-Tabelle oben dran. Nun folgen zwei Spitzenplatz-Prüfungen.
Pflicht erfüllt, nun können die Spitzenspiele kommen. Drei Tage nach dem Pokal-Highlight gegen Großaspach (0:7) haben die Fußballer des TSV Bernhausen den mentalen Switch geschafft und sich in der Landesliga beim punktlosen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz mit 2:1 behauptet. „Drei wichtige Punkte, um in der Tabelle oben dranzubleiben“, sagt der Trainer Roko Agatic. Inwieweit seine Mannschaft spitzenplatzreif ist, wird sich allerdings erst in den nächsten Begegnungen weisen müssen. Am kommenden Sonntag folgt am heimischen Fleinsbach das Kräftemessen mit dem Zweiten Waldhausen, dann geht es zum Spitzenreiter nach Köngen (Freitag, 31. Oktober).