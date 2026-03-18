Das Landesliga-Nachholspiel und Derby des Fleinsbach-Teams an diesem Donnerstag beim FV Neuhausen birgt nicht nur tabellarisch, sondern auch personell Brisanz.
Sie hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, die Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FV Neuhausen und dem TSV Bernhausen. Der tiefe Platz machte ein Spielen im Dezember nicht möglich. Neuer Anlauf nun an diesem Donnerstag, 19 Uhr. Und der Wiederholungstermin birgt mittlerweile viel Brisanz, sowohl personell als auch tabellarisch.