Der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen siegt mit 3:1 gegen den SV Waldhausen. Die Einwechslung von Youngster Lukas Walz bedeutet am Ende Glück im Unglück.
Es war ein Spiel im Zeichen des ruhenden Balls. Vor der Fußball-LandesligaPartie des TSV Bernhausen gegen den SV Waldhausen hatte Roko Agatic, der Trainer der „Veilchen“, noch vor den brandgefährlichen gegnerischen Standards gewarnt. Auf dem Kunstrasen am Fleinsbach, bei nass-kalten sieben Grad, waren es dann aber seine Bernhausener, die dank zweier Eckstöße den Weg zum am Ende verdienten 3:1-Sieg im Spitzenspiel ebneten.