Erster gegen Zweiter – zwischen dem Überraschungsteam Köngen und den Filderstädtern steigt an diesem Freitag das Landesliga-Spitzenspiel. Was den Gegner so stark macht.
Welcher Verein in der Staffel 2 der Fußball-Landesliga hat die meisten Fans? Darf man Roko Agatic glauben, dann ist die Antwort zumindest für diesen Spieltag recht einfach. Sie lautet: TSV Bernhausen, und das ganz ohne statistische Erhebungen. Für seine Erkenntnis genügt dem Trainer ein bloßer Blick auf die Tabelle. „Ich glaube, viele Teams würden sich freuen, wenn wir gewinnen“, sagt Agatic, „denn das wäre gut für die Spannung in der Liga.“