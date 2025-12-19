Wer wird Nachfolger des im Sommer scheidenden Trainers Agatic? Und kann es gelingen, einen Zerfall des Kaders zu verhindern? Das sind die Fragen, die beim Landesligisten umtreiben.
Der Schrecken über den Verlust des Erfolgstrainers Roko Agatic zur nächsten Saison sitzt nach wie vor in den Gliedern. Doch wie heißt es so schön: „The show must go on.“ Frei übersetzt: Der Betrieb muss weitergehen, für die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen auch in der aktuellen Wettbewerbspause. Bei der Kaderplanung für die Rückrunde des noch laufenden Spieljahrs steht inzwischen fest, dass fünf Spieler gehen, darunter ein Leistungsträger der vergangenen Wochen.