Eine gute Spielhälfte lang schnuppert der Landesligist an der Sensation, dann macht der Titelverteidiger Großaspach ernst. Was vom 0:7 hängen bleibt – und warum ein Spieler hadert.
Da stand es also, das Objekt der Begierde. 45 Zentimeter hoch, knapp neun Kilogramm schwer. Und natürlich, wie es sich für einen richtigen Pokal gehört: in goldener Farbe. Der Ausstellungsplatz war extra so gewählt, dass alle Spieler auf ihrem Weg zwischen Kabine und Rasen daran vorbeikamen. So konnten die Kicker des TSV Bernhausen auch nach dem Abpfiff ihrer Begegnung noch einmal Blicke erhaschen – zu diesem Zeitpunkt dann allerdings bereits unter der Gewissheit, dass es bei einem „Nur gucken, nicht anfassen“ bleibt.