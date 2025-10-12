Der Filderstädter Landesligist fertigt den hoch gehandelten SC Geislingen mit 7:1 ab. Nun folgt am Mittwoch das Cup-Duell mit dem Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach.
In der Halbzeitpause packten die Fans des Fußball-Landesligisten SC Geislingen ihre Trommeln zusammen und verließen den Sportplatz des TSV Bernhausen. Sie hatten genug gesehen: Ihre Kicker wurden schon in den ersten 45 Minuten von einem höchst effektiven Gegner überrollt. Drei weitere Treffer im zweiten Durchgang verpassten die sonst so treuen Schlachtenbummler. Das Ergebnis lautete schließlich 7:1 für die Filderstädter Gastgeber. Was für eine Gala! „Man sieht, dass wir wieder in den Rhythmus kommen und wieder da sind“, sagt der Trainer Roko Agatic.