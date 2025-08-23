Fußball: Trump zieht WM-Lose? Interessanter Vorschlag

Die Auslosung zur Fußball-WM 2026 findet in der Stadt des Amtssitzes von Donald Trump statt. Welche Rolle wird der US-Präsident bei der Gala spielen?
Washington - Auf eine Frage wusste auch Donald Trump bei der Präsentation des Orts für die Auslosung der Fußball-WM 2026 keine Antwort. Ob er denn am 5. Dezember in Washington selbst Teams ziehen würde, rief eine Journalistin dem US-Präsidenten im Oval Office des Weißen Hauses zu. "Ich weiß nicht", murmelte Trump und deutete auf FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Er ist der Boss."