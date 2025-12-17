Fußball-Treffpunkt in Fellbach: Neuer Besitzer übernimmt das Schmidener Soccer Olymp

Die Stuttgarter KBW-Gruppe übernimmt den Fußball-Treffpunkt in Schmiden. Der übernimmt wiederum künftig auch die Versorgung der neuen Schulmensa der Kolping Schulen Fellbach.

Der Fellbacher Soccer Olymp ist durchaus eine Attraktion im Großraum Stuttgart. Abteilungen von Fußballclubs legen dort manche Trainingseinheit unterm Hallendach ein. Und Freizeitkicker treffen sich zum schweißtreibenden Vergnügen. Vor einigen Jahren war es Schauplatz des Schulfußballturniers Pokal total der Fellbacher Zeitung.

Im April 2024 wiederum war der Soccer Olymp Schauplatz des Finales der Special Olympics Baden-Württemberg: 220 Fußballer mit geistiger Behinderung wuselten über die Spielfelder; mit dabei waren zwei Mannschaften der Kooperation SG Weinstadt/ Diakonie Stetten. Und immer wieder trafen sich erfolgreiche Wengerter im Soccer Olymp beim Jungwinzercup.

300 Argentinier aus der Region feierten hier den WM-Erfolg

Proppenvoll ist es zu bestimmten Zeiten oft, wenn Leinwände zur Übertragung internationaler Fußballereignisse aufgestellt werden. So feierten im Dezember 2022 im Soccer Olymp mehr als 300 Argentinier aus der Region Stuttgart den dritten Weltmeistertitel von Messi und Co.

Derartige sportliche Hallenfußball-Betätigungen und zugkräftige Events wird es sicher auch in den nächsten Jahren geben, es ist keine Änderung in Sicht. Diese Anmerkung ist angebracht, denn wie jetzt bekannt wurde, übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2026 die Stuttgarter KBW-Gruppe die Soccer Olymp Fellbach GmbH in Fellbach.

Spezielles Kopfballtraining im Soccer Olymp in Fellbach- Schmiden Foto: Baumann (Archiv)

Die Fußball-Erlebniswelt mit angeschlossener Gastronomie in der Blumenstraße im Stadtteil Schmiden pflegt bereits seit längerer Zeit gute Verbindungen zu den Kolping Schulen Fellbach, die ebenfalls zur KBW-Gruppe gehören.

KBW-Vorstand Markus Schwaigkofler kommentiert die aktuelle Entwicklung so: „Wir mögen den Soccer Olymp sehr gerne. Vor allem mögen unsere Schülerinnen und Schüler wie auch die Mitarbeitenden das leckere Essen – und der Soccer Olymp wird künftig auch die Versorgung unserer neuen Schulmensa übernehmen.“

Zusätzlich erhalte man damit mehr Flexibilität für die Schulsportangebote. „Der Sport- und Gastronomiebetrieb dort wird natürlich auch in Zukunft unverändert wie bisher weitergehen“, verspricht Schwaigkofler.

Horst Wachendorfer vom Soccer Olymp erklärt: „Die KBW-Gruppe mit ihren Fellbacher Schulen ist schon seit Langem ein guter Nachbar und Partner für uns. Wir freuen uns, dass wir einen Nachfolger gefunden haben, der unsere Philosophie weiterlebt.“

KBW: Bedeutender Bildungsträger in Süddeutschland

Die KBW-Gruppe ist laut Eigenbeschreibung „einer der bedeutendsten Bildungsträger in Süddeutschland“. An 65 Standorten in 25 Städten beschult die Einrichtung jährlich circa 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Gruppe ist Teil des Kolping-Netzwerks, das Kolping-Bildungsunternehmen an über 180 Standorten in ganz Deutschland aktiv miteinander verbindet. „Unsere Arbeit basiert auf den Kolping-Werten und einer eigenen, sehr menschlichen Unternehmensphilosophie.“ Und: „Bildung soll für jede und jeden erreichbar sein.“