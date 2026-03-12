Er ist einer der erfolgreichsten Trainer und Manager im Frauenfußball und führte Wolfsburg zu zahlreichen Titeln. Im Sommer geht Ralf Kellermann und kümmert sich dann um eine Drittligamannschaft.
Dortmund - Borussia Dortmund hat zur neuen Saison überraschend Ralf Kellermann als Sportdirektor für die derzeit drittklassigen Fußballerinnen verpflichtet. Der 57-Jährige unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis Juni 2029. Kellermann ist bis Saisonende noch Frauenfußball-Direktor beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.