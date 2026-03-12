Er ist einer der erfolgreichsten Trainer und Manager im Frauenfußball und führte Wolfsburg zu zahlreichen Titeln. Im Sommer geht Ralf Kellermann und kümmert sich dann um eine Drittligamannschaft.

Dortmund - Borussia Dortmund hat zur neuen Saison überraschend Ralf Kellermann als Sportdirektor für die derzeit drittklassigen Fußballerinnen verpflichtet. Der 57-Jährige unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis Juni 2029. Kellermann ist bis Saisonende noch Frauenfußball-Direktor beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.

"Mit Ralf Kellermann gewinnen wir einen absoluten Fachmann für uns, der den Frauenfußball bei Borussia Dortmund mit seiner Expertise und seiner Erfahrung auf ein neues Level heben wird", sagte Carsten Cramer, Sprecher der BVB-Geschäftsführung.

Große Titelsammlung beim VfL Wolfsburg

Kellermann arbeitet seit 2008 beim VfL Wolfsburg als Trainer und sportlicher Leiter und gilt als Wegbereiter des Erfolgs beim niedersächsischen Club. In seiner Ära feierten die Wolfsburgerinnen ihre sieben Meisterschaften, gewannen elfmal den Pokal und holten zwei Champions-League-Titel. 2013 gelang ihnen sogar das Triple.

Große Lust auf Herausforderung

Seinen Abschied in Wolfsburg hatte er erst vor wenigen Wochen angekündigt. Spekuliert wurde, dass er zu einem anderen europäischen Top-Verein geht. Nun geht Kellermann zu einem Drittligisten in die Regionalliga West. Vor fünf Jahren ist der BVB mit einer ambitionierten Frauenmannschaft an den Start gegangen und feierte seither Aufstieg um Aufstieg. Das Ziel ist die Bundesliga. "Borussia Dortmund ist genau die Herausforderung, auf die ich eine große Lust verspüre", sagte Kellermann.