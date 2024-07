Fußball: Toni Kroos gibt Comeback: Ein Spieltag in der Icon League

1 Bereits zwei Monate nach seinem Rücktritt steht Toni Kroos bald wieder auf dem Spielfeld. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto/IMAGO/Markus Ulmer

Keine zwei Monate nach seinem Rücktritt vom Profi-Fußball feiert Toni Kroos sein Comeback: Als Gastspieler in der von ihm selbst gegründeten Icon League. Die Kleinfeld-Liga von Kroos und Streamer Elias Nerlich startet am 1. September in Köln. Am ersten Spieltag wird der sechsfache Champions-League-Champion Kroos für Team B2B United von RB Leipzigs Benjamin Henrichs und Fußball-Influencer Bilal Kamarieh zum Einsatz kommen.