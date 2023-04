1 Wird neuer Coachin Benningen: Tobias Büttner. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der TSV 1899 Benningen hat für die kommende Saison einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Sportliche Leiter und aktuelle Interimscoach Marcel Storz bestätigt, steht Tobias Büttner in der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie seines Teams. Der 46-Jährige war nach der Hälfte der Saison beim Benninger Bezirksliga-Konkurrenten FSV Bietigheim-Bissingen II zurückgetreten. Zuvor hatte Büttner den TV Aldingen betreut, ebenfalls in der Bezirksliga. Beim TSV 1899 Benningen war Anfang März nach dem Abgang von Michael Sabljo, der sich künftig als Scout und Spielerberater in Kroatien verdingt, die Trainerstelle vakant geworden. Bis zum Ende der aktuellen Saison übernimmt noch Marcel Storz.

Er coacht das Team auch an diesem Sonntag, wenn der TSV als Fünfter um 15 Uhr beim Neunten SV Kornwestheim antritt. „Der SVK hat keines seiner vier Heimspiele in dieser Saison verloren“, stellt Storz fest. Zuletzt verloren die Kornwestheimer jedoch mit 2:3 in Lomersheim. Storz’ eigenes Team strotzt aktuell vor Selbstvertrauen: Inklusive Pokal gab es zuletzt fünf Siege in Folge. „Den Schwung wollen wir natürlich mitnehmen“, so der Interimstrainer, der auch die Trainingsbeteiligung unter der Woche lobt: „Wir hatten 20 Mann, 18 Feldspieler und zwei Torhüter, das war schon gut.“ Allerdings sind nicht alle Akteure in Kornwestheim mit an Bord: David Heim fehlt nach wie vor, auch für Roberto Cappella und Dominic Cansu kommt ein Einsatz noch zu früh. Wieder mit dabei ist hingegen Davide Cappella.

Der zuletzt so starke Aufsteiger GSV Pleidelsheim (3.) hat vor Wochenfrist mit dem 0:4 gegen den SV Leonberg/Eltingen einen vorläufigen Dämpfer abbekommen. Jetzt steht für die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger an diesem Sonntag um 15 Uhr das Auswärtsspiel beim Abstiegskandidaten SV Gebersheim an (15.) – der zuletzt aber mit einem 2:1-Erfolg beim FC Marbach hat aufhorchen lassen. Die Partie in der Hinrunde holten sich die Pleidelsheimer indes klar mit 4:0. Torschützen damals: je zweimal Lucas Weilguny und Patrick Sirch.

Nach der Pleite gegen Gebersheim folgt für den FC Marbach (7.) am Sonntag um 15 Uhr der nächste Auftritt. Beim AKV Ludwigsburg (14.) geht es abermals gegen eine Mannschaft, die mitten im Kampf gegen den Abstieg steckt – die jedoch jüngst eine 1:4-Pleite beim TSV 1899 Benningen kassiert hat. Das Spiel in der Hinrunde endete dank Treffern von Sebastian Feilner und Nico Scimenes mit 2:1 für den FC.