Fußball Testspiele: Starke Generalprobe: SKV Rutesheim in Torlaune

1 Schrecksekunden bei der SKV Rutesheim: Laurin Stütz liegt verletzt am Boden und muss raus. Foto: Albert Kraushaar

Der Fußball-Landesligist gewinnt das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gegen den SV Rohrau mit 5:2 – Laurin Stütz fällt allerdings verletzt aus. SV Leonberg/Eltingen holt ein 2:2.











Die SKV Rutesheim scheint für den Saisonauftakt in der Landesliga am nächsten Wochenende beim FV Löchgau gerüstet. Eine Woche nach dem 5:0-Erfolg gegen den badischen Landesligisten SV Huchenfeld überzeugte die Mannschaft von Trainer Christopher Baake in ihrem letzten Testspiel beim 5:2 gegen den SV Rohrau. Eine gute halbe Stunde lang hielt der Aufsteiger in die Landesliga Staffel 2 gegen die klar feldüberlegenen Rutesheimer die Null, dann stellten die Gastgeber mit drei Treffern vor der Pause die Weichen zum Erfolg.