Fußball-Testspiel: Heimerdingen bezwingt die Freiberger A-Junioren

1 Neuzugang Max Stumm (links) erzielt in seinem ersten Spiel im Heimerdinger Trikot gleich seinen ersten Treffer. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Verbandsliga-Aufsteiger testet nach der Pause im ersten Freundschaftsspiel seine Form und geht mit 3:2 als Sieger vom Platz.











In seiner ersten Partie als Spielertrainer des TSV Heimerdingen hat Pascal Dos Santos Coelho mit der Mannschaft den ersten Sieg eingefahren. Mit 3:2 Toren bezwang der Verbandsligaaufsteiger im Testspiel die A-Junioren des SGV Freiberg. Heimerdingen ging in der vierten Minute nach einem Zusammenspiel zweier Neuzugänge in Führung: Andrei Ulici brachte den Ball über die gegnerische Kette, Max Stumm traf zum 1:0. Freiberg glich in der 23. Minute aus. In der 27. Minute folgte ein schöner Angriff durch das Zentrum, dann sah Haris Gudzevic die Lücke, überwand den Freiberger Torwart und sorgte für das 2:1. War es ein Eigentor von Gökay Muratlar nach dem Rückpass auf Torwart Lukas Emmrich oder war noch ein Gegenspieler dran? Der Ausgleich fiel in der 30. Minute. Ivanilson Guerra Matias verwandelte einen Strafstoß zum 3:2-Sieg (72.) „Insgesamt bin ich zufrieden, hinten raus wurden wir dann besser“, meinte Coelho.