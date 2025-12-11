Auch die Kreisliga-A-Fußballer aus dem Bezirk Rems/Murr/Hall haben am vergangenen Sonntag mit dem ersten Rückrundenspieltag die erste Saisonphase beendet und die wohlverdiente Winterpause eingeläutet. In der Staffel 1 sind mit dem SV Fellbach II, Absteiger aus der Bezirksliga, und Kosova Kernen, Aufsteiger aus der Kreisliga B, auch zwei Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung vertreten. Wir ziehen eine erste Bilanz.

Nach dem Umbruch noch ein Umbruch SV Fellbach II: Dass sie durchaus zu guten Leistungen fähig sind, haben die SVF-Kicker am vergangenen Sonntag gezeigt. Mit einem 3:1-Sieg haben sie den FSV Waiblingen II besiegt und den Gegner damit von der Spitzenposition gestürzt. Es war indes erst der fünfte Sieg im 15. Spiel, weshalb das Team um den Trainer Mario Palomba mit 16 Punkten auf dem drittletzten Platz, einem Abstiegsrang, steht. „Die Hinrunde war sehr durchwachsen. Zuletzt waren im Schnitt zehn bis zwölf Spieler im Training. Wir haben uns durchgebissen“, sagt Palomba, der schon Ende der vergangenen Saison als Trainer eingestiegen war. Nach einem kompletten Umbruch im Sommer folgte noch einmal einer im Oktober. Da haben man sich noch einmal von Spielern getrennt, die mitunter kurzfristig verpflichtet worden waren, aber letztlich nicht ins Gefüge gepasst hätten. Seither wird vermehrt auf die Entwicklung der jungen Spieler gesetzt, auch auf fünf A-Junioren, die inzwischen regelmäßig im Training und auch bei den Spielen dabei sind. „Wir wollen die Jungs auch auf den Männerfußball vorbereiten. Denn der ist schon eine andere Hausnummer, vor allem was die Körperlichkeit betrifft“, sagt der Coach.

Zur Rückrunde kommen neue Spieler

Damit die Rückrunde deutlich besser wird, haben sich die Verantwortlichen mit gut einem halben Dutzend ehemaliger Akteure zusammengesetzt, die bei ihren neuen Vereinen nicht glücklich sind, um sie zurückzuholen. „Wir sind in sehr guten Gesprächen“, sagt Palomba. Ziel im neuen Jahr, das mit dem Spiel am 1. März beim VfR Birkmannsweiler beginnt, ist freilich, den Klassenverbleib so schnell wie möglich fix zu machen. Und, sagt Palomba, „eine gute Gemeinschaft entwickeln“. Außerdem will sich das Team um den Kapitän Nikson Matiqi und den bisher erfolgreichsten Torschützen Nikita Siebert (13 Treffer) möglichst autark aufstellen, also nicht mehr auf Aushilfen aus dem Verbandsliga-Team angewiesen sein. Allenfalls punktuell und nicht wie am Sonntag, als gleich vier Verbandsliga-Kicker in der Startformation standen, von denen Maximilian Bresic alle drei Tore erzielt hat.

Ohne Vorbereitung in die Saison gestartet

Kosova Kernen: Etwas erfolgreicher ist die Saison bislang für den Kreisliga-B-Aufsteiger aus Kernen um seinen Spielertrainer Labinot Collaku gelaufen. Mit 21 Punkten belegt das Team den neunten Platz und hat sich ebenfalls mit einem Sieg, dem sechsten in dieser Runde, in die Winterpause verabschiedet – 2:0 gegen den VfR Birkmannsweiler. „Wir sind zufrieden, die zweite Phase war besser“, sagt Collaku. Weil seine Spieler erfahrungsgemäß „im Sommer sehr, sehr lange Urlaub machen“, ist das Team quasi ohne Vorbereitung in die Runde gestartet. „Wir haben dann acht Wochen gebraucht, bis wir die Fitness hatten und uns an das Tempo gewöhnt haben“, sagt der 35-jährige Coach. Den acht Punkten aus den ersten acht Spielen standen zuletzt 13 Zähler aus sieben Begegnungen gegenüber.

20 Punkte will der Trainer in der Rückrunde holen

Für die Rückrunde peilt das Team, das in Marek Zech seinen mit sieben Treffern bislang erfolgreichsten Torschützen und in dem Kapitän Herolind Mehmeti und Fatbardh Behlulaj seine wichtigsten Säulen hat, 20 Punkte an. Der Spielertrainer ist optimistisch, dass das klappt, zumal er sein Team spielerisch im oberen Tabellendrittel sieht – und seine Akteure im Winter nicht so lange im Urlaub sind. Sprich: die Wintervorbereitung findet statt. Das erste Spiel 2026 bestreitet die Mannschaft am 1. März beim Tabellennachbarn SV Hertmannsweiler.