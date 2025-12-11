Mit dem SV Fellbach II und Kosova Kernen sind in dieser Fußball-Saison zwei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung in der Staffel 1 der Kreisliga A vertreten.
Auch die Kreisliga-A-Fußballer aus dem Bezirk Rems/Murr/Hall haben am vergangenen Sonntag mit dem ersten Rückrundenspieltag die erste Saisonphase beendet und die wohlverdiente Winterpause eingeläutet. In der Staffel 1 sind mit dem SV Fellbach II, Absteiger aus der Bezirksliga, und Kosova Kernen, Aufsteiger aus der Kreisliga B, auch zwei Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung vertreten. Wir ziehen eine erste Bilanz.