Fußball: SV Vaihingen: Wer ersetzt den 38-Tore-Mann?

Nach dem Verlust des Topscorers gilt es, neue Wege zu finden – welche der Trainer aber ohnehin gehen will. Sein angriffslustiges Ziel: „Den Gegnern Scheißnachmittage verschaffen.“
Wie sagt Tim Schumann, der neue Trainer? „Die Zuschauer sollen gerne zu uns kommen, weil sie sagen: Es macht Spaß.“ Und weil ihnen gute Unterhaltung geboten wird. Insofern hat die Mannschaft des Fußball-Bzirksligisten SV Vaihingen in der Saisonvorbereitung schon einmal ordentlich Schritte getan. Die nackten Ergebnisse ihrer Testspiele erweckten jedenfalls mitunter den Eindruck, der Übermittler habe zuvor etwas geraucht oder müsste ein Scherzkeks sein. Jedoch: nein, alles tatsächlich so passiert. Die Palette reicht ernsthaft vom 10:2 bis zum 2:9.