Landesliga-Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfängt Tabellenführer FV Löchgau und will dabei seine Ergebniskrise bekämpfen. Allerdings fehle einige Stammkräfte.
Dass Robert Gitschier kein Fußball-Träumer ist, hat der Trainer des SV Leonberg/Eltingen schon früh erkennen lassen: Als der Landesliga-Aufsteiger in der Hinrunde weit oben in der Tabelle stand, hat der 36-Jährige stets die Euphoriebremse gedrückt mit den Worten „wir müssen immer nach unten schauen, es werden auch Tage kommen, an denen es nicht so gut läuft“.