Fußball-Landesligist SV Leonberg/Eltingen hat eine starke Halbrunde gespielt – einen Anteil daran hatte Allrounder Julian Häusler, der lediglich eine kleine Schwäche aufweist.
Einer wie Mats Hummels ist Julian Häusler nicht, auch wenn sie die Farben Gelb und Schwarz eint. Der langjährige Innenverteidiger von Borussia Dortmund, der Weltmeister von 2014, war gefürchtet, wenn er im gegnerischen Strafraum auftauchte, weil er mit seiner Kopfballstärke immer wieder für Tore sorgte. „Meine Torgefahr ist ausbaufähig“, räumt der Defensiv-Allrounder des SV Leonberg/Eltingen ehrlich ein.