Fußball: SV Fellbach: Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den FC Esslingen im Max-Graser-Stadion.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach und des FC Esslingen, die am Samstag, 15 Uhr, im Max-Graser-Stadion aufeinandertreffen, haben einiges gemeinsam. So schauen beide auf eine wenig erfolgreiche Spielzeit zurück – der SVF ist aus der Oberliga abgestiegen, der FCE hat am letzten Spieltag mit dem 3:0 gegen den TV Echterdingen gerade noch den Verbleib in der Verbandsliga geschafft. Dazu haben beide einen personellen Mega-Umbruch im Sommer vollzogen, beide sind mit einem neuen Trainerteam in die Saison gegangen und beide sind in der ersten Runde des diesjährigen Verbandspokals ausgeschieden. Die Fellbacher mit 0:1 beim Landesligisten TSV Crailsheim, die Esslinger mit 0:2 gegen den Oberligisten VfR Aalen. Der große Unterschied: die am Samstag gastgebenden Fellbacher sind deutlich erfolgreicher in den Liga-Spielbetrieb gestartet. Den zwei Siegen steht eine Niederlage gegenüber. Den Esslingern, die bereits eine Partie mehr absolviert haben, gelang nach drei Niederlagen in Folge erst im vierten Spiel am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf der Befreiungsschlag.