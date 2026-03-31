Die Verbandsliga-Fußballer des SVF empfangen an diesem Donnerstag, 19.30 Uhr, die TSV Oberensingen.
Nicos Gountoulas hat kein schlechtes Bauchgefühl, wenn er an das nächste Spiel der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Donnerstag, 19.30 Uhr, im Max-Graser-Stadion gegen die TSV Oberensingen denkt. Und das, obschon die Gäste aktuell den dritten Tabellenplatz belegen und die Fellbacher im Hinspiel im vergangenen September mit einer 0:4-Packung nach Hause geschickt hatten. „Wir haben damals trotzdem ein gutes Spiel gemacht, nur die Tore nicht gemacht“, sagt der Fellbacher Trainer. Außerdem sei seine Mannschaft seinerzeit bei Standards äußerst anfällig gewesen – drei der vier Gegentore fielen nach ruhenden Bällen –, was inzwischen nicht mehr der Fall ist.