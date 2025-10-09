Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, den Aufsteiger FSV Waiblingen zum Derby im Max-Graser-Stadion.
Der Tabellenplatz trügt ein wenig, sagen Kiriakos und Nicos Gountoulas und heben warnend den Zeigefinger. Denn die Trainer-Brüder der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind überzeugt, dass der FSV Waiblingen, der an diesem Freitagabend, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion zu Gast sein wird, deutlich stärker ist, als es der momentan letzte Tabellenplatz mit sieben Punkten aus neun Spielen vermuten lässt.