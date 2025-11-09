Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten am Samstag gegen den Tabellendritten TSV Berg furios, müssen sich am Ende aber deutlich und verdient mit 3:7 (2:4) geschlagen geben.
Nach zehn Minuten hatte Oliver Ofentausek hörbar die Schnauze voll. „Seid mal endlich gieriger“, schrie der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des TSV Berg am Samstagnachmittag quer über den Fellbacher Kunstrasenplatz. Es war der wohl entscheidende Weckruf, nachdem der Tabellendritte zu diesem Zeitpunkt – und zur Überraschung der gerade einmal 60 Zuschauer – bereits mit 0:2 gegen den gastgebenden SV Fellbach in Rückstand gelegen hatte. Binnen nur sieben Minuten drehten die Gäste mit drei Toren das Spiel und siegten am Ende verdient mit 7:3 (4:2). „Das war heute mit Abstand unsere bisher schlechtestes Defensivleistung“, sagte der Fellbacher Trainer Nicos Gountoulas nach dem Schlusspfiff. Und sein Bruder und Trainerkollege Kiriakos Goutoulas fügte an: „Vielleicht hatten wir zu früh das Gefühl, dass der Gegner heute zu knacken ist.“