Fußball SV Fellbach: Verbandsligist verpflichtet Cousin von Dortmunder Nationalspieler

Matino Schlotterbeck war im vergangenen Sommer vom VfR Aalen, bei dem er nicht über Kurzeinsätze hinausgekommen war, auf die Fildern gewechselt und kam bei Calcio bisher auf 24 Einsätze. Aus seiner Jugendzeit bringt er Bundesliga-Erfahrung mit. Damals selbe Station wie bei seinem Vater Niels Schlotterbeck: Auch Schlotterbeck junior trug das Trikot der Stuttgarter Kickers (bis zur U17). In der U19 kickte er außerdem bei Waldhof Mannheim, der TSG Hoffenheim und dem Bahlinger SC. Bei den Männern stand er außerdem noch für den Bahlinger SC II in der Landesliga und beim VfB Oberensingen in der Verbandsliga auf dem Platz. Aktuell kämpft Mation Schlotterbeck mit Calcio noch um den Ligaverbleib in der Verbandsliga. „Matino ist ein gestandener Defensivspieler, der unsere Mannschaft die gewünschte Stabilität verleihen soll. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine technische Stärke, seine hohe Laufbereitschaft und seine Spielintelligenz aus“, wird der Fellbacher Sportdirektor Theo Fringelis in einer Pressemeldung zitiert.