Fußball SV Fellbach: Verbandsligist verpflichtet Cousin von Dortmunder Nationalspieler
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Matino Schlotterbeck (blaues Calcio-Trikot) hat für die kommende Saison beim Liga-Konkurrenten SV Fellbach angeheuert. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Matino Schlotterbeck, verwandt mit Bundesliga-Profi Nico Schlotterbeck und aktuell beim Verbandsliga-Konkurrenten Calcio Leinfelden-Echterdingen, trägt künftig das SVF-Trikot.

13 Spieler verlassen den Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach am Ende dieser Saison. Sieben Zugänge stehen bereits fest. Der jüngst verpflichtetet Akteur hat einen prominenten Namen. Gestatten: Matino Schlotterbeck, Sohn des ehemaligen Kickers-Bundesliga-Spielers Niels Schlotterbeck und Cousin von Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) sowie dessen Bruder Keven Schlotterbeck (FC Augsburg). Zwei weitere Cousins des 22-Jährigen, Marcel und Marvin Zimmermann, spielen beim FSV Waiblingen.

 

Matino Schlotterbeck war im vergangenen Sommer vom VfR Aalen, bei dem er nicht über Kurzeinsätze hinausgekommen war, auf die Fildern gewechselt und kam bei Calcio bisher auf 24 Einsätze. Aus seiner Jugendzeit bringt er Bundesliga-Erfahrung mit. Damals selbe Station wie bei seinem Vater Niels Schlotterbeck: Auch Schlotterbeck junior trug das Trikot der Stuttgarter Kickers (bis zur U17). In der U19 kickte er außerdem bei Waldhof Mannheim, der TSG Hoffenheim und dem Bahlinger SC. Bei den Männern stand er außerdem noch für den Bahlinger SC II in der Landesliga und beim VfB Oberensingen in der Verbandsliga auf dem Platz. Aktuell kämpft Mation Schlotterbeck mit Calcio noch um den Ligaverbleib in der Verbandsliga. „Matino ist ein gestandener Defensivspieler, der unsere Mannschaft die gewünschte Stabilität verleihen soll. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine technische Stärke, seine hohe Laufbereitschaft und seine Spielintelligenz aus“, wird der Fellbacher Sportdirektor Theo Fringelis in einer Pressemeldung zitiert.

 