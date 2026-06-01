Fußball SV Fellbach: Verbandsligist verpflichtet Cousin von Dortmunder Nationalspieler

Matino Schlotterbeck, verwandt mit Bundesliga-Profi Nico Schlotterbeck und aktuell beim Verbandsliga-Konkurrenten Calcio Leinfelden-Echterdingen, trägt künftig das SVF-Trikot.
13 Spieler verlassen den Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach am Ende dieser Saison. Sieben Zugänge stehen bereits fest. Der jüngst verpflichtetet Akteur hat einen prominenten Namen. Gestatten: Matino Schlotterbeck, Sohn des ehemaligen Kickers-Bundesliga-Spielers Niels Schlotterbeck und Cousin von Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) sowie dessen Bruder Keven Schlotterbeck (FC Augsburg). Zwei weitere Cousins des 22-Jährigen, Marcel und Marvin Zimmermann, spielen beim FSV Waiblingen.