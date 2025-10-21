Beim Oeffinger Gegner sind alle tief betroffen über Abschiebung

Der Gegner der Oeffinger Landesliga-Fußballer, die SSV Schwäbisch Hall, musste wenige Tage vor dem Spiel am Sonntag einen herben Verlust verkraften. Stürmer Ousainou Danso, der mehr als zweieinhalb Jahre als Spieler bei der SSV war und in dieser Saison schon acht Tore erzielt hat, wurde vergangene Woche in seine Heimat Gambia abgeschoben – „trotz seines regelmäßigen Besuchs im Deutschkurs und einer festen Zusage für eine Ausbildung, die er in Kürze beginnen sollte“, heißt es seitens der Sport- und Spielvereinigung. „Ousi“, so sein Spitzname, sei nicht nur ein Spieler, sondern Freund sowie Vorbild. Er habe den Verein auch mit seiner positiven Art geprägt. Die SSV sei tief betroffen und versuche aktuell alles, um ihn so schnell wie möglich wieder zurückzuholen, ließ der Verein in den Sozialen Netzwerken verlauten. „Taktik und System hätten sich bei uns auch nicht geändert, wenn Danso noch dabei gewesen wäre“, sagt derweil Johannes Maxelon, Oeffingens Sportlicher Leiter. „Obwohl sein Fehlen für uns sicherlich sportlich kein Nachteil war.“ Als Spieler des Spiels hat sich diesmal Verteidiger Laurent Hashani empfohlen, der beim 1:1 in Schwäbisch Hall keinen entscheidenden Zweikampf verlor.