Oeffingens Gegner am Sonntag, die SSV Schwäbisch Hall, muss herben Verlust verkraften.
Die Erleichterung war bei den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach am Freitagabend nach dem Schlusspfiff im Stadion in den Goldäckern groß. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen hatten sie den gastgebenden Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen, der dreimal zuvor gewonnen hatte, mit 2:1 besiegt. Während die SVF-Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas von einem verdienten Erfolg ihrer Mannschaft sprachen, haderte Calcio-Trainer Francesco Di Frisco, dessen Team in Abwesenheit des Kapitäns Jovan Djermanovic (Muskelfaserriss) und des Shootingstars Philipp Seemann (an Corona erkrankt) eine spielerisch überlegene erste Hälfte gezeigt hatte, nicht nur mit dem Referee Jan Streckenbach, der den Seinen zwei Tore aberkannte. Auch der Ausgang frustrierte ihn: „Wir waren die bessere Mannschaft, aber die zwei Kontertore dürfen uns nicht passieren“, sagte er. Beim ersten von Fellbachs Torjäger Rafael Terpsiadis leistete Sirin Durmus die mustergültige Vorarbeit. Aber nicht nur dieser entscheidende Pass ließ seine Trainer jubeln. Durmus ist in Echterdingen auch viel gelaufen und hat zudem viele gute Entscheidungen getroffen. „Das war ein top Spiel von ihm“, sagt Kiriakos Gountoulas. Grund genug, dem 20-Jährigen den Titel Spielers des Spiels aufseiten des SV Fellbach zu verleihen.