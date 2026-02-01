1 Kilian Kuntz wechselt von der Landes- in die Verbandsliga. Foto: Eva Herschmann

Die Verbandsliga-Fußballer des SVF verlieren ihr Testspiel, der Landesligist TVOe landet 16:0-Kantersieg.











Link kopiert



Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am Samstag ihr drittes Testspiel in der Wintervorbereitung bestritten und die erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim nordbadischen Verbandsliga-Siebten FC Astoria Walldorf II verlor das Team um die Trainer-Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas mit 0:1. Den Siegtreffer hatte in der 70. Minute Bennet Jautz erzielt. „Das wat ein sehr guter Gegner, der uns spielerisch und taktisch viel abverlangt hat“, sagt Nicos Gountoulas. „Die Partie war sehr aufschlussreich, wir haben einige Erkenntnisse gezogen.“ Das nächste Testspiel findet am Dienstag gegen den 1. FC Normannia Gmünd statt. Ob zuhause oder auswärts wird aufgrund der Platzverhältnisse erst kurzfristig entschieden.