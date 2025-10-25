Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Freitagabend nicht nur das Duell mit dem FC Holzhausen mit 1:2, sondern auch Patrick Fossi mit Rot.
Patrick Fossi hat in der 72. Minute rot gesehen – und kurz darauf die rote Karte erhalten. Zurecht. Auch wenn seine Aktion nicht grob bösartig war. Doch sein Ballwurf an den Kopf von Adrian Müller, der ihn kurz zuvor vor der SVF-Wechselbank gefoult hatte, geschah direkt vor den Augen des Referees Max Christian Augustin (Spvgg Oedheim). „Dass die Aktion unnötig war, weiß er selbst. Er hat sich auch schon bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte Nicos Gountoulas, der mit seinem Bruder Kiriakos das SVF-Trainer-Duo bildet, unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen den Meisterschaftsmitfavoriten FC Holzhausen vor gerade einmal 120 Zuschauern.