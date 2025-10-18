Die Fellbacher Verbandsliga-Fußballer gewinnen am Freitagabend das Duell mit dem Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:1 (1:0).
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wieder einmal einen Dreier gelandet. Beim Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen setzte sich das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas am Freitagabend mit 2:1 (1:0) durch. Es war ein Befreiungsschlag, der Jubel bei den Gästen nach dem Schlusspfiff entsprechend groß. „Wir sind absolut zufrieden, alle haben Vollgas gegeben“, sagt Kiriakos Gountoulas. Die rassig geführte Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten war von den Spielern mitunter ruppig aber fair geführt worden, die dennoch spürbare Rivalität gipfelte in einem Disput zwischen den Trainern in dessen Folge Calcio-Co-Trainer Ivica Kovac die rote Karte sah (88.).