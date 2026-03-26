Mit dem Hinspiel am 13. September des vergangenen Jahres gegen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen begann für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach mehr oder weniger eine Leidenszeit. Nicht nur, dass die Mannschaft um die Trainer-Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas die Heimpartie seinerzeit mit 1:3 verloren hatten, auch in den drei Begegnungen danach verbuchten sie keinen einzigen Punkt auf der Habenseite.

Die Gegner sind erfahren und abgezockt Wenn der Tabellensechste nun an diesem Samstag, 14 Uhr, beim Tabellenfünften antritt, will er ein ähnliches Szenario vermeiden. „Wir wollen es auf jeden Fall besser machen als im Hinspiel“, sagt Nicos Gountoulas. Dazu müssen die Kicker um ihren Kapitän Leon Bauer aber auf jeden Fall an ihre Grenzen gehen und stets hellwach sein. Denn die meisten der Gegenspieler sind erfahren und abgezockt, außerdem spiel- und heimstark. Zu Hause haben die Dorfmerkinger von bislang zehn Begegnungen nur zwei Partien verloren, achtmal gingen sie als Sieger vom Platz, zweimal endete das Spiel unentschieden. Womit sie derzeit die viertbeste Heimmannschaft dieser Verbandsliga-Saison sind.

Auswärtsstärke auch in Dorfmerkingen zeigen

Demgegenüber trumpfen die Fellbacher allerdings als drittbeste Auswärtsmannschaft mit acht Siegen in zehn Spielen auf. Lediglich beim TSV Oberensingen (0:4) und beim VfB Friedrichshafen (1:4) haben sie verloren. „Wir wollen unsere Auswärtsstärke auch in Dorfmerkingen zeigen“, sagt Nicos Gountoulas; und überdies die Serie von zuletzt sieben Spielen nacheinander ohne Niederlage ausbauen. Mit den vier jüngsten Siegen in Serie haben die Fellbacher jedenfalls genug Selbstvertrauen getankt, um mit breiter Brust beim Tabellennachbarn anzutreten, mit dem sie im Erfolgsfall nach Punkten gleichziehen können. Ihr bislang letztes Heimspiel haben die Dorfmerkinger vor zwei Wochen mit 0:5 verloren – allerdings gegen den Spitzenreiter Young Boys Reutlingen.

Thomas Bauer und Leon Bauer sind wieder fit

Personell sieht es beim SVF gut aus. Leon Bauer und Thomas Bauer, die am vergangenen Samstag verletzt vom Platz mussten, haben diese Woche wieder voll trainiert. Definitiv fehlen wird außer den Langzeitverletzten noch Torjäger Rafael Terpsiadis, der beim 1:0 gegen die TSG Tübingen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war.