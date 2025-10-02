Levin Härtel erneut im Tor

„Natürlich werden sie daheim alles reinwerfen, um zu gewinnen“, sagt SVF-Trainer Nicos Gountoulas. „Aber wir wollen die Punkte auch.“ Allerdings müssen er und sein Bruder Kiriakos Gountoulas einmal mehr die Startformation ändern. Rafael Terpsiadis hat sich vor Wochenfrist beim 1:2 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt definitiv aus. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Tobias Hohloch (Leiste), Ibrahim Njie (Erkältung) und Bendito Calemba, der am Montag im Training umgeknickt ist. Dafür haben die zuletzt fehlenden Niklas Weiß (Magen-Darm) und Filip Stanic (Knöchel) wieder am Training teilgenommen. Wer von Beginn an auflaufen wird, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining an diesem Donnerstag. Sicher ist, dass Levin Härtel erneut zwischen den Pfosten stehen wird. „Wir waren mit seiner Leistung absolut zufrieden. Vor allem bei hohen Bällen hat er eine gute Strafraumbeherrschung gezeigt“, sagt Nicos Gountoulas.