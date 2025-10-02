Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen an.
Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Freitag, 15 Uhr, wieder einmal Punkte auf der Habenseite verbuchen – und zwar im Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Dieser steht aktuell mit sieben Punkten auf dem drittletzten Platz, wobei er zwei Zähler einem Sportgerichtsurteil zu verdanken hat. Weil Calcio Leinfelden-Echterdingen am dritten Spieltag beim 1:1 in Qlirim Zekaj einen Spieler eingesetzt hatte, dessen Namen versehentlich nicht auf dem Aufstellungsbogen stand, wurde aus dem 1:1 im Nachhinein ein 3:0-Erfolg für den VfB. Seinen bislang einzigen regulären Sieg hat der Klub vor zweieinhalb Wochen beim SSV Ehingen-Süd verbucht (3:2). Eine Woche später gelang dann allerdings noch ein beachtliches 1:1 gegen den bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. Der SVF dürfte also gewarnt sein.