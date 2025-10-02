Fußball: SV Fellbach: Schon wieder andere Startelf
Einsatz fraglich: Tobias Hohloch Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen an.

Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Freitag, 15 Uhr, wieder einmal Punkte auf der Habenseite verbuchen – und zwar im Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Dieser steht aktuell mit sieben Punkten auf dem drittletzten Platz, wobei er zwei Zähler einem Sportgerichtsurteil zu verdanken hat. Weil Calcio Leinfelden-Echterdingen am dritten Spieltag beim 1:1 in Qlirim Zekaj einen Spieler eingesetzt hatte, dessen Namen versehentlich nicht auf dem Aufstellungsbogen stand, wurde aus dem 1:1 im Nachhinein ein 3:0-Erfolg für den VfB. Seinen bislang einzigen regulären Sieg hat der Klub vor zweieinhalb Wochen beim SSV Ehingen-Süd verbucht (3:2). Eine Woche später gelang dann allerdings noch ein beachtliches 1:1 gegen den bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. Der SVF dürfte also gewarnt sein.

 

Levin Härtel erneut im Tor

„Natürlich werden sie daheim alles reinwerfen, um zu gewinnen“, sagt SVF-Trainer Nicos Gountoulas. „Aber wir wollen die Punkte auch.“ Allerdings müssen er und sein Bruder Kiriakos Gountoulas einmal mehr die Startformation ändern. Rafael Terpsiadis hat sich vor Wochenfrist beim 1:2 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt definitiv aus. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Tobias Hohloch (Leiste), Ibrahim Njie (Erkältung) und Bendito Calemba, der am Montag im Training umgeknickt ist. Dafür haben die zuletzt fehlenden Niklas Weiß (Magen-Darm) und Filip Stanic (Knöchel) wieder am Training teilgenommen. Wer von Beginn an auflaufen wird, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining an diesem Donnerstag. Sicher ist, dass Levin Härtel erneut zwischen den Pfosten stehen wird. „Wir waren mit seiner Leistung absolut zufrieden. Vor allem bei hohen Bällen hat er eine gute Strafraumbeherrschung gezeigt“, sagt Nicos Gountoulas.

 