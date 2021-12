1 In wenigen Tagen beginnt die Weltreise: Dominic Sessa mit Elena Kots. Foto: Privat

Dominic Sessa, Angreifer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, geht am Montag mit seiner Freundin Elena Kots für ein Jahr auf Reisen.















Fellbach - Das Gros der Teamgefährten will in der zweiten Januarwoche wieder zur Vorbereitung auf die Fußballplätze in Fellbach zurückkehren. Auch Nikola Jelic, sofern der bis dahin seine Meniskusverletzung überstanden hat, und Leon Braun, die am Montag nach Weihnachten wie ihr früherer Mitspieler Paul Schmid mit auf Reisen gehen werden. Dominic Sessa wird so bald nicht wieder zurückkehren. Der 27-jährige Verbandsliga-Angreifer des SV Fellbach, älterer Bruder der Profis Kevin (1. FC Heidenheim) und Nicolas Sessa (1. FC Kaiserslautern), hat mit seiner Freundin Elena Kots eine ausgiebige Reise in zahlreiche Länder geplant, eine Auszeit bis Dezember 2022.

Dominic Sessa hat eine ausgiebige Reise in zahlreiche Länder vor sich

„Langsam kommt die Aufregung“, sagt Dominic Sessa. Der Tag der Abreise rückt näher. Für den großen Moment direkt nach den Feiertagen, für all die Eindrücke und Erlebnisse, die dem folgen sollen, hat er lange gespart. Mit dem Fellbacher Unternehmen, für das er im Vertrieb arbeitet, einem namhaften Hersteller von Kälteanlagen, hat er ein Sabbatical vereinbaren können. „Ein Traum wird wahr“, sagt Dominic Sessa. Für ihn und für Elena Kots, die schon einmal lange unterwegs war, damals in Australien, Indien, Vietnam oder Indonesien. Am Montag fliegen die beiden mit den drei Freunden nach Mexiko. „Wir haben nur für die ersten drei Tage ein Hostel gebucht“, sagt Dominic Sessa. Anschließend sollen spontane Entscheidungen den Weg weisen: „Wir lassen das auf uns zukommen.“ An designierten Zielen fehlt es ihm und Elena Kots aber nicht, wenn sie von 13. Januar an ohne Nikola Jelic, Leon Braun und Paul Schmid weiterziehen werden. Panama. Costa Rica. Kolumbien. Brasilien zur Karnevalszeit. Und Argentinien sowieso. In diesem Land hat Dominic Sessa seine Wurzeln, aus diesem Land stammen seine Eltern Estella und Marcelo. Ihr ältester Sohn will bei der Gelegenheit Verwandte und Bekannte besuchen. Auch Emiliano Insua, vor ein paar Jahren noch beim VfB Stuttgart. Die Familie Sessa hat aus guter Tradition stets die Landsleute bei den Bundesliga-Akteuren aus Bad Cannstatt umsorgt. Die Grillabende in Fellbach sind so gut wie legendär. Und zu Gast waren bei solchen Gelegenheiten eben auch Emiliano Insua oder Santiago Ascacibar und zuletzt Nicolas Gonzalez (nun beim AC Florenz), dessen Familie Dominic Sessa mit Elena Kots während des naheliegend wohl ausgedehnten Aufenthalts in Argentinien ebenfalls besuchen will.

In Argentinien ist ein Besuch beim Ex-VfB-Profi Emiliano Insua geplant

Weitere Stationen sollen Uruguay und Peru sein. Später auch karibische Inseln: Kuba, die Dominikanische Republik, Jamaika, Barbados oder Puerto Rico. Den Abschluss im kommenden Jahr soll der Trip nach Hawaii bilden. Die Reisenden hoffen, dass sie an der einen oder anderen Stelle auf der Erdkugel weitere Freunde begrüßen können: „Wir haben das hier allen angeboten.“ Nicolas und Kevin Sessa wollen in der Fußball-Sommerpause, das haben sie bereits angekündigt, unbedingt bei ihrem Bruder vorbeischauen, wo auch immer genau auf diesem Planeten sie ihn dann treffen werden.

Beim SV Fellbach hat sich der Offensivspieler, davor auch schon beim TV Oeffingen, bei der TSG Backnang und beim SSV Reutlingen, in gutem Einvernehmen verabschiedet. Ioannis Tsapakidis, der Cheftrainer und Sportliche Leiter der Verbandsliga-Fußballer, wolle ihn nach der Rückkehr in einem Jahr „mit offenen Armen“ wieder im Team aufnehmen. Er habe ihm allerdings angeraten, mit Läufen und verschiedenen Übungen fit zu bleiben, berichtet Dominic Sessa mit einem Schmunzeln: „Ich soll nicht zu viele Mojitos trinken.“