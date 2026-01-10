Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben bei der 41. Auflage der Sindelfinger Hallenfußball-Gala, die die Fußball-Abteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen vom 19. Dezember 2025 an bis zum vergangenen Sonntag veranstaltet haben, den beachtlichen vierten Platz belegt. Im kleinen Finale hatten sich die Kicker mit 6:7 dem Oberligisten SSV Reutlingen nach Zehnmeterschießen geschlagen geben müssen. Den Titel und 2500 Euro Siegprämie gewann das Oberliga-Schlusslicht FC Denzlingen. Im Finale gab es ein 2:1 gegen den Ligakonkurrenten FSV Hollenbach. „Wir sind absolut zufrieden. Wir wollten ja vor allem Spaß haben“, sagte SVF-Coach Nicos Gountoulas. Als Vierter bekam der SVF immerhin noch ein Preisgeld von 250 Euro, womit das Startgeld von 105 Euro, das aus der Teamkasse gezahlt worden war, wieder eingespielt wurde.

Der FC Kosova Kernen scheidet in der Hauptrunde aus Insgesamt hatten bei dem größten und inzwischen bedeutendsten Hallenturnier für Amateurmannschaften in Deutschland 171 Mannschaften mitgemacht – aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung war außer dem SV Fellbach auch der A-Kreisligist Kosova Kernen dabei. Der indes musste zunächst wie 143 weitere Teams aus den Kreisligen, Bezirksligen, Landesligen und Verbandsligen (außer Württemberg) die Hürde „Vorturnier“ nehmen. Das gelang dem Verbund um Spielertrainer Labinot Collaku erfolgreich (wir haben berichtet). Im Hauptturnier – für das die gemeldeten Regionalligisten, Oberligisten und württembergischen Verbandsligisten gesetzt waren – war dann für die Kernener allerdings schon nach der Gruppenphase Schluss – 2:3 gegen den FC Denzlingen, 1:2 gegen die Spvgg Cannstatt, 1:6 gegen den TSV Michelfeld und 0:0 gegen die U19 des SSV Reutlingen.

Erste Niederlage im Halbfinale

Besser lief es für die Fellbacher Verbandsliga-Kicker, die mit zwei Siegen (3:1 gegen den VfB Neckarrems, 5:0 gegen den TSV Schlierbach) sowie zwei Unentschieden (2:2 gegen den TV Darmsheim, 2:2 gegen den TSV Dagersheim) in die Endrunde einzogen. Mit einem 4:1 gegen den SSV Reutlingen und einem 3:1 gegen die U19 des SSV in der Gruppenphase gelang dann der Sprung ins Achtelfinale, in dem sich die Fellbacher auch von der Spvgg Renningen nicht aufhalten ließen – 4:2-Sieg. Nach dem 2:0 im Viertelfinale gegen Türkspor Stuttgart, setzte es dann im Halbfinale mit dem 2:4 gegen den FSV Hollenbach die erste Niederlage.

Einen Pokal heimste derweil noch der Fellbacher Luka Bozic ein. Der 19-Jährige wurde mit zwölf Toren als bester Schütze der Haupt- und Endrunde bei der abschließenden Siegerehrung ausgezeichnet.