Fußball: SV Fellbach: Leon Bauer und Niklas Weiß sind wieder dabei
Niklas Weiß hat seine Sperre abgesessen Foto: Günter Schmid

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den Aufsteiger TSV Weilimdorf.

Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasen gegen die Gäste vom TSV Weilimdorf antreten, dann ist die Begegnung nicht nur die erste in der Rückrunde, sondern für den gastgebenden Verbund auch die letzte im Kalenderjahr 2025. Denn am finalen Jahresspieltag eine Woche später ist der SVF spielfrei. „Wir trainieren am Dienstag noch einmal, treffen uns dann am Mittwoch zur Weihnachtsfeier und macht dann erst einmal Pause“, sagt Nicos Gountoulas, der mit seinem Bruder Kiriakos die Mannschaft trainiert.

 

Der Gegner wird ein anderes Gesicht zeigen

Mit dem achten Rang, auf dem die Fellbacher die Hinrunde abgeschlossen haben (sieben Siege, sieben Niederlage, zwei Unentschieden), sind die Trainer zufrieden. Viel Luft nach oben gibt es vor allem bei den Heimspielauftritten. Nur ein einziges Spiel konnte der SVF bislang gewinnen. Eine Bilanz, die die Trainer gerne schon am Samstag mit dem zweiten Dreiter aufhübschen wollen. Gegen den TSV Weilimdorf haben die Fellbacher immerhin zum Saisonauftakt 5:2 gewonnen. Ein Gegner, der ihnen also liegen könnte. Überdies reisen die Nord-Stuttgarter, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Verbandsliga antreten, nicht gerade mit breiter Brust an. Der letzte Sieg des Aufsteigers datiert vom 2. Oktober (3:2 beim FSV Waiblingen). Zuletzt hat das Team sechsmal nacheinander verloren – viermal allerdings mit nur einem Tor Unterschied. „Der TSV tritt trotzdem stabil auf und wird ein anderes Gesicht als im Hinspiel haben“, sagt Nicos Gountoulas. Dies auch, weil der Meistertrainer und Ex-Profi Manuel Fischer inzwischen beim VfR Heilbronn angeheuert hat und der Co-Trainer Oliver Stierle zum neuen Cheftrainer aufgestiegen ist.

Zwei Rückkehrer für die Startelf?

Der zuletzt zweimal verletzungsbedingt fehlende SVF-Kapitän Leon Bauer hat diese Woche wieder voll trainiert und kehrt gegen den Tabellenzwölften ins Spieltagsaufgebot zurück. Ebenso wie Niklas Weiß, dessen Gelb-Rot-Sperre abgelaufen ist. Ob beide gleich wieder in die Startelf rücken, bleibt abzuwarten. Fehlen wird außer den Langzeitverletzten lediglich noch Maximilian Bresic, der Knieprobleme hat.

 