Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den Aufsteiger TSV Weilimdorf.
Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasen gegen die Gäste vom TSV Weilimdorf antreten, dann ist die Begegnung nicht nur die erste in der Rückrunde, sondern für den gastgebenden Verbund auch die letzte im Kalenderjahr 2025. Denn am finalen Jahresspieltag eine Woche später ist der SVF spielfrei. „Wir trainieren am Dienstag noch einmal, treffen uns dann am Mittwoch zur Weihnachtsfeier und macht dann erst einmal Pause“, sagt Nicos Gountoulas, der mit seinem Bruder Kiriakos die Mannschaft trainiert.