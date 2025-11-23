Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach trotzen dem Spitzenreiter Young Boys Reutlingen beim torlosen Unentschieden im letzten Hinrundenspiel einen Punkt ab.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben es schon wieder getan: zu null gespielt. Nachdem die Mannschaft um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas am vorvergangenen Spieltag mit 1:0 beim SSV Ehingen-Süd gewonnen und dabei erstmals in dieser Runde ohne Gegentreffer geblieben war, ist ihnen dies auch am vergangenen Samstag beim torlosen Remis im Heimspiel gegen den Ligaprimus Young Boys Reutlingen gelungen. Großen Anteil daran und damit auch am Punktgewinn – es war der fünfte Zähler auf heimischem Untergrund – hatte der Torwart Levin Härtel. Der 20-Jährige parierte in der 72. Minute einen von Adil Iggoute getretenen Foulelfmeter, nachdem zuvor Ibrahim Njie Ante Galic von den Beinen geholt hatte. „Eigentlich ist Adil ein 1000-prozentiger Schütze“, sagte hernach Volker Grimminger.