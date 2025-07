Fußball: SV Fellbach: „Es war schwierig, mal an den Ball zu kommen“

1 Patrick Fossi Foto: privat

Patrick Fossi vom SV Fellbach spricht über das Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart vor 3500 Zuschauern im Max-Graser-Stadion.











Der VfB Stuttgart, amtierender deutscher Fußball-Pokalsieger, hat sein erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Erstliga-Saison bestritten – vor 3500 Zuschauern am Samstag gegen den Verbandsligisten SV Fellbach im Max-Graser-Stadion (wir haben auf den Seiten Fellbach & Rems-Murr-Kreis berichtet). Mittendrin: Patrick Fossi. Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der 2025 mit dem Aufstieg in die Oberliga den größten Erfolg in der Historie des SVF mitgefeiert hat, geht mit dem Klub in seine vierte Saison. Welchen Stellenwert für ihn das Spiel gegen den Bundesligisten hatte, darüber spricht der bekennende „VfB-Sympathisant“ im Interview.