Die wohl mitentscheidende Szene in der Verbandsliga-Partie zwischen den Fußballern des SV Fellbach und von Calcio Leinfelden-Echterdingen am Samstag datierte in der 31. Minute. Wegen Meckerns sah Nedim Pepic vom Unparteiischen Timon Ulrich (Schiedsrichtergruppe Heilbronn) Gelb-Rot, nachdem er bereits eine Viertelstunde zuvor bei einem Freistoß für den SVF den Ball nicht schnell genug freigegeben hatte und verwarnt worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber im Max-Graser-Stadion nach einem verwandelten Foulelfmeter von Ali Ferati bereits mit 1:0 geführt. Nach 90 Minuten durften die Fellbacher über einen 4:0-Sieg jubeln, mit dem sie in der Tabelle an Calcio vorbeigezogen und nun Fünfter sind. „Das war heute wieder eine starke Leistung von uns. Endlich haben wir uns auch wieder mit Toren belohnt und zu Null gespielt. Das war für mich wichtig“, sagte der SVF-Trainer Mario Marinic.