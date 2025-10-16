Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an. Der Filderklub hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen.
Leon Bauer ist genervt. Genervt darüber, wie seine zweite gelbe Karte vor Wochenfrist im Heimspiel der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach im Derby gegen den FSV Waiblingen (2:2) zustande gekommen ist – und letztlich zu Gelb-Rot führte. Und genervt darüber, dass er deshalb an diesem Freitag, 19.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim inzwischen punktgleichen Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen gesperrt und zum Zuschauen verdammt ist. „Spiele gegen Calcio sind immer besondere Spiele, da will man dabei sein“, sagt der Fellbacher Kapitän.