Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten nach der langen Winterpause mit einem 3:1-Sieg beim FC Rottenburg ins neue Kalenderjahr. Entscheidung fällt in der Schlussphase.
Aufatmen bei den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach. Die erste Hürde nach der Winterpause ist erfolgreich genommen. Am Samstag siegte das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas nach zwei späten Toren beim Aufsteiger FC Rottenburg mit 3:1 (1:1). Damit ist den Gästen auch die Revanche für die 2:4-Hinspielniederlage geglückt.