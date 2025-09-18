Fußball: SV Fellbach: Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Noch sind die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach in dieser Saison auswärts ungeschlagen. Drei Spiele, drei Siege. Eine Mini-Serie, die die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas an diesem Freitagabend, 19 Uhr, gerne fortsetzen würden, wenn ihr Team beim TSV Oberensingen antritt. Dass die Aufgabe nicht unlösbar ist, haben in dieser Runde bereits der FC Holzhausen und die Young Boys Reutlingen gezeigt. Sie haben mit jeweils drei Punkten wieder die Heimreise angetreten.

Top-Mann im Strum, Top-Mann im Tor Freilich, einfach wird es nicht werden. „Der TSV stellt eine der Top-Mannschaften in der Liga“, sagt Kiriakos Gountoulas. Das Team um Trainer Leonard Gjini sei zu großen Teilen schon länger zusammen, Verstärkungen habe es immer punktuelle gegeben. Wie etwa der Torwart Marcel Schleicher, der im Sommer vom Oberligisten TSG Backnang kam. „Das ist ein Top-Mann“, sagt Kiriakos Gountoulas. Ebenso wie Patrick Werner. Der Stürmer geht bereits in seine dritte Saison beim TSV und hat in den ersten sieben Liga-Spielen bereits sechsmal getroffen. In der vergangenen Saison brachte er es auf 19 Tore, in der Spielzeit 2022/2023, als er noch für den Bezirksligisten FV Spfr Neuth kickte, traf er gar 47 Mal!

Keine Angst vor dem Gegner

Sechsmal hat indes auch schon der Fellbacher Rafael Terpsiadis in dieser Runde getroffen. Das Duell ist aber nicht nur eines der torgleichen Stürmer, sondern auch der punktgleichen Teams (zwölf Zähler), wobei der SVF eine Partie weniger absolviert hat. Entsprechend gehen die Gäste die Aufgabe auch nicht ängstlich an. „Wir wollen die Partie ordentlich gestalteten und haben einen Matchplan“, sagt Kiriakos Gountoulas. Vor allem auch dann, wenn die Gastgeber den Fellbachern zunächst Ball und Spiel überlassen. Denn eigentlich war das zuletzt auch deren Taktik.

Veränderungen in der Startelf

Dass es vermutlich Veränderungen in der Startelf geben wird, daraus machen die Fellbacher Trainer kein Geheimnis. Treffen dürfte es die Defensivspieler, „weil wir einfach zu viele Gegentoren bekommen“, sagt Kiriakos Gountoulas. Außerdem gehört der Innenverteidiger Niklas Weiß nach seiner abgesessenen Rotsperre erstmals in dieser Saison zum Aufgebot und ist wieder eine Alternative. Ebenfalls mit in Oberensingen dabei ist Tobias Hohloch, der zuletzt an einer Armverletzung laborierte. Dass er wieder fit ist, ist extrem wichtig, denn außer Philip Markovic (Kreuzbandriss) wird auch Jonas Kohler in der Zentrale weiterhin fehlen. Eine MRT-Untersuchung hat jüngst ergeben, dass die Achillessehne leicht beschädigt und degeneriert ist und entsprechend geschont werden muss. Ausfallzeit: sechs bis acht Wochen.