Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz und im letzten Spiel der Hinrunde die Young Boys aus Reutlingen.
Wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz abschließen – wohlgemerkt im Klassement ausschließlich der Auswärtspartien –, dann müssen sie an diesem Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz die Heimpartie gegen den Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gewinnen. Denn das Team um den erfahrenen Trainer Volker Grimminger könnte mit drei Punkten ebenso noch am SVF vorbeiziehen wie der TSV Berg und der FC Holzhausen, die ebenfalls noch einmal auswärts antreten und auf Schlagdistanz sind. „Wir werden auf jeden Fall alles reinlegen, was wir haben“, sagt Kiriakos Gountoulas, der die Fellbacher mit seinem Bruder Nicos trainiert.