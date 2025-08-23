Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach lassen im ersten Heimspiel der neuen Saison vieles vermissen und verlieren gegen den Aufsteiger FC Rottenburg mit 2:4 (1:2).
Der ältere Herr auf der Tribüne des Max-Graser-Stadions wollte am Freitagabend seinen Augen nicht so recht trauen. War das tatsächlich die gleiche Fellbacher Mannschaft, die zwei Wochen zuvor beim heimstarken Aufsteiger TSV Weilimdorf mit einem überzeugenden 5:2-Erfolg in die Saison gestartet war? Es war sie. Fast. Nur auf zwei Positionen hatten die SVF-Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas ihre Startelf im ersten Heimspiel gegen den FC Rottenburg geändert gehabt. Das Gesicht, dass die Fellbacher Elf vor knapp 200 Zuschauern zeigte, war aber ein gänzlich anderes. Nichts war von dem zu sehen, was das Team um den Kapitän Leon Bauer im Stuttgarter Norden noch ausgezeichnet hatte. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen – weder vorn noch hinten“, konstatierte Nicos Gountoulas nach dem Schlusspfiff. Schlimmer noch, die Akteure haben die Zweikämpfe gegen die körperlich robusten Gäste nicht angenommen. Auch die Körpersprache ließ zu wünschen übrig. Und so stand am Ende eine völlig verdiente 2:4-Niederlage.