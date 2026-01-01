Der Verbandsligist SVF überwintert auf Platz neun. Wie ihr bisheriges Saisonfazit ausfällt und was 2026 besser werden muss, verraten die Trainer im Gespräch.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach überwintern auf dem neunten Tabellenplatz. Die Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas, die den Verbund nach dem Oberliga-Abstieg seit dem Sommer als gleichgestellte Trainer anführen, beurteilen im Interview die bisherige Saison, erklären, worauf sie in der Vorbereitung auf die zweite Saisonphase besonders großen Wert legen, und ob der zu Saisonbeginn ausgegebene fünfte Platz im Abschlussklassement immer noch das große Ziel ist.