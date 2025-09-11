Fußball: SV Fellbach: Beim SV Fellbach folgt auf Schocknachricht: „jetzt erst recht“

Der Schock saß. Kurz vor der Mittwochspartie bei der TSG Tübingen stand das niederschmetternde Ergebnis von Philip Markovics MRT-Untersuchung fest: Kreuzbandriss, Meniskus- und Knorpelschaden. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der erst im Sommer vom Liga-Rivalen VfR Heilbronn zum Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach gewechselt ist, fällt nach einem unglücklichen Zusammenprall im Spiel gegen den FC Esslingen für lange Zeit aus. Die Trotzreaktion seiner Mitspieler nach der schlechten Nachricht: „Jetzt erst recht, wir gewinnen das Spiel für ihn“, berichtet Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos das Fellbacher Team anleitet. Gesagt, getan. Die Gountoulas-Truppe setzte ihr Auswärtshoch auch in Tübingen fort und hat bislang alle ihre drei Begegnungen in der Fremde gewonnen – dieses Mal mit 4:2.

Ein Sieg, der für den Coach nicht nur hoch verdient, sondern souveräner als der zuletzt zuhause gegen den FC Esslingen (ebenfalls 4:2) war. Gegen Esslingen habe seine Mannschaft 20 bis 30 Minuten Probleme gehabt, in Tübingen sei sie dagegen sofort im Spiel gewesen, habe den Gegner durch hohes Pressing von Beginn an unter Druck gesetzt und auch wenig zugelassen, so Kiriakos Gountoulas.

Der SV Fellbach ist mental gefestigt

Zudem macht die vor der Saison weitgehend neu zusammengestellte Belegschaft vom Kappelberg mental einen erstaunlich gefestigten Eindruck. Rückschläge gab es in der Partie trotz Überlegenheit und zahlreicher eigener Chancen gleich zwei. Die Reaktion der Mannschaft? „Sie hat genauso weitergespielt, als wäre nichts passiert“, konstatiert der Coach. Die frühe Führung von Patrick Fossi nach sieben Spielminuten sowie die erneute eigene Führung durch Patrik Martinovic (34.) glichen die Platzherren nämlich jeweils durch Henoch Grauer (28.) und Christoph Hollnberger (52.) aus. Beide mal „schön und schwer zu verteidigen“, so Gountoulas. Genauer: ein Weitschuss aus 25 Metern in den Winkel und ein direkter Freistoß aus spitzem Winkel über die Mauer.

Terpsiadis erzielt sechstes Saisontor für den SV Fellbach

Doch wie gesagt, Mund abwischen und weiter, hieß die Devise – bereits drei Minuten nach dem neuerlichen Ausgleich gelang Rafael Terpsiadis mit Saisontreffer Nummer sechs der erneute Befreiungsschlag. Ebenso wie das erlösende 4:2 (88.) durch den eingewechselten Luka Bozic waren „alle Tore schön herausgespielt“. Und außer Terpsiadis’ Treffer hatten die anderen drei Erfolgserlebnisse eines gemeinsam: Für die Schützen bedeuteten sie die Torpremiere in der laufenden Spielzeit.

Die englische Woche geht am Samstag (15 Uhr) für die Fellbacher mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen weiter und soll perfekt enden. „Wir peilen den nächsten Sieg an“, sagt der Trainer. Gleichwohl der aktuelle 9:2-Sieg des Ex-Oberligisten in den Fellbacher Reihen doch für Ohrenschlackern gesorgt hat. In der Deutlichkeit sehr überraschend, so Gountoulas, man werde sich dementsprechend auf den Gegner vorbereiten, erwarte eine robuste und starke Mannschaft. Dann wieder im Aufgebot mit den Rückkehrern Tobias Hohloch (zwei Wochen Pause wegen Armverletzung) und Adao Gutzeit (war beruflich verhindert).

Doch nicht nur die Fellbacher mussten unter der Woche einen Schock verdauen – für Markovic ist es bereits der zweite Kreuzbandriss –, sondern auch der Liga-Konkurrent Calcio Leinfelden-Echterdingen, in seinem Fall ohne körperliche Schmerzen. Den Italo-Schwaben flatterte ein Sportgerichtsurteil ins Haus. Demzufolge verliert Calcio den einen Punkt aus der Partie gegen den VfB Friedrichshafen am grünen Tisch. Aus dem 1:1 vom 24. August wird ein 0:3. Der Grund: Die Echterdinger hatten in Qlirim Zekaj einen Spieler eingesetzt, dessen Namen versehentlich nicht auf dem Aufstellungsbogen stand.

SV Fellbach: Lang – Leon Bauer (77. Buzhala), Kastrati, Njie, Calemba – Torben Hohloch, Thomas Bauer, Martinovic (55. Durmus), Icmez (82. Bozic), Fossi (46. Stanic) – Terpsiadis (88. Kara).